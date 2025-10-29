Французский гранд планирует арендовать форварда Реала

Лион уже ведет переговоры с Эндриком.

Лион всерьез решил арендовать Эндрика, пишет Фабрицио Романо.

Французский гранд уже начал переговоры с Реалом касаемо аренды нападающего.

Будущая сделка будет рассчитана всего на полсезона - с января до июня 2026 года.

Эндрик пока еще не принял условия, так как хочет рассмотреть все доступные варианты, однако вариант с Лионом его полностью устраивает.

Напомним, что в текущем сезоне 19-летний бразилец еще ни разу не выходил на поле.

Ранее также сообщалось, что Цыганков отметился дебютным голом в этом сезоне.

