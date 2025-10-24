Эндрик и Реал определили возможные направления аренды

Реал и Эндрик обсудили будущую аренду футболиста, сообщает ESPN.

Напомним, что бразилец еще не играл в текущем сезоне, а потому согласился покинуть клуб зимой ради игровой практики.

Реал требует, чтобы Эндрик выбрал европейский клуб высоко уровня. Сам бразилец также хочет играть в топ-5 лигах либо же в одном из португальских грандов.

Также будет отдано предпочтение клубам, которые находятся в верхней части таблицы и имеют определенный вес в своих чемпионатах. А ещше обязательно, чтобы команда играла в атакующем стиле.

Все эти факторы по мнению Эндрика и его окружения должны поспособствовать попаданию форварда на ЧМ-2026.

