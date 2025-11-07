iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды

Нападающий готов набраться опыта в Лиге 1.
Вчера, 22:06       Автор: Антон Федорцив
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Форвард мадридского Реала Эндрик определился с местом продолжения карьеры. Бразилец стремится пополнить ряды французского Лиона, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Ткачи" стали приоритетным вариантом для нападающего. Эндрик отклонил предложения из английской Премьер-лиге, сосредоточившись на команде Паулу Фонсеки. Бразилец настроен на аренду до конца сезона 2025/26.

В нынешней кампании Эндрик провел всего 12 минут за Реал в чемпионате Испании. Карло Анчелотти в прошлом сезоне доверял форварду больше. Тогда латиноамериканец сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых оформил 7 голов.

Тем временем защитник Давид Алаба вернулся к тренировкам с основой Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эндрик

Статьи по теме

Лень дебютировал за Реал в победном Эль Класико Лень дебютировал за Реал в победном Эль Класико
Звездный защитник Реала возобновил тренировки Звездный защитник Реала возобновил тренировки
Реал и Бавария борются за ключевого защитника Ливерпуля Реал и Бавария борются за ключевого защитника Ливерпуля
Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА Дембеле, Ямаль и другие попали в список номинантов The Best от ФИФА

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:19
Формула 123:19
Ферстаппен озвучил проблемы Ред Булл в Сан-Паулу
Еврокубки22:41
Лень дебютировал за Реал в победном Эль Класико
Европа22:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис21:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина21:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 120:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис20:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир19:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис19:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина19:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK