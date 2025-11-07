Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды

Форвард мадридского Реала Эндрик определился с местом продолжения карьеры. Бразилец стремится пополнить ряды французского Лиона, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

"Ткачи" стали приоритетным вариантом для нападающего. Эндрик отклонил предложения из английской Премьер-лиге, сосредоточившись на команде Паулу Фонсеки. Бразилец настроен на аренду до конца сезона 2025/26.

В нынешней кампании Эндрик провел всего 12 минут за Реал в чемпионате Испании. Карло Анчелотти в прошлом сезоне доверял форварду больше. Тогда латиноамериканец сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых оформил 7 голов.

Тем временем защитник Давид Алаба вернулся к тренировкам с основой Реала.

