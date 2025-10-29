"Почувствуй силу": Жирона отреагировала на дебютный гол Цыганкова в сезоне
Жирона накануне в матче 1/64 финала Кубка Испании одержала победу над представителем пятого дивизиона Констанцией (3:2 д.в.).
Дожать соперника в дополнительное время каталонской команде помог Виктор Цыганков, отличившись голом в дополнительное время, который стал для него первым в текущем сезоне. Также в этом поединке забитый мяч и ассист на свой счет записал другой украинец Владислав Ванат.
После игры Жирона отреагировала на результативное действие Цыганкова, сделав отсылку на сагу Звездные войны, фанатом которой является украинский вингер.
"Почувствуй силу", - подписала фото Цыганкова пресс-служба клуба в Instagram.
