"Почувствуй силу": Жирона отреагировала на дебютный гол Цыганкова в сезоне

Украинский вингер помог своей команде пройти дальше в Кубке Испании.

Жирона накануне в матче 1/64 финала Кубка Испании одержала победу над представителем пятого дивизиона Констанцией (3:2 д.в.).

Дожать соперника в дополнительное время каталонской команде помог Виктор Цыганков, отличившись голом в дополнительное время, который стал для него первым в текущем сезоне. Также в этом поединке забитый мяч и ассист на свой счет записал другой украинец Владислав Ванат.

После игры Жирона отреагировала на результативное действие Цыганкова, сделав отсылку на сагу Звездные войны, фанатом которой является украинский вингер.

"Почувствуй силу", - подписала фото Цыганкова пресс-служба клуба в Instagram.

