"Почувствуй силу": Жирона отреагировала на дебютный гол Цыганкова в сезоне

Украинский вингер помог своей команде пройти дальше в Кубке Испании.
Сегодня, 14:45       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Жирона накануне в матче 1/64 финала Кубка Испании одержала победу над представителем пятого дивизиона Констанцией (3:2 д.в.).

Дожать соперника в дополнительное время каталонской команде помог Виктор Цыганков, отличившись голом в дополнительное время, который стал для него первым в текущем сезоне. Также в этом поединке забитый мяч и ассист на свой счет записал другой украинец Владислав Ванат.

Читай также: Голы Цыганкова и Ваната помогли Жироне одержать победу в кубковом матче

После игры Жирона отреагировала на результативное действие Цыганкова, сделав отсылку на сагу Звездные войны, фанатом которой является украинский вингер.

"Почувствуй силу", - подписала фото Цыганкова пресс-служба клуба в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов Цыганкова и Ваната в кубковом матче с Констанцией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Виктор Цыганков Жирона

