Голы Цыганкова и Ваната в Кубке Испании - видео

В матче Кубка Испании между Жироной и Констанцией из пятого дивизиона Испании.

Каталонский клуб одержал победу, а украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков отметились забитыми голами в экстра-таймах поединка.

Сначала Цыганков забил после ассиста Ваната, а затем и сам форвард прорвался левым флангом и обыграл вратаря.

Отметим, что в этом матче в состав Жироны вернулся украинский голкипер Владислав Крапивцов.

