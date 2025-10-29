iSport.ua
Футбол

Голы Цыганкова и Ваната в Кубке Испании - видео

Представляем видео голов украинских легионеров Жироны.
Сегодня, 07:59       Автор: Василий Войтюк
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В матче Кубка Испании между Жироной и Констанцией из пятого дивизиона Испании.

Каталонский клуб одержал победу, а украинские футболисты Владислав Ванат и Виктор Цыганков отметились забитыми голами в экстра-таймах поединка.

Сначала Цыганков забил после ассиста Ваната, а затем и сам форвард прорвался левым флангом и обыграл вратаря.

Отметим, что в этом матче в состав Жироны вернулся украинский голкипер Владислав Крапивцов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Владислав Ванат

