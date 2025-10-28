iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании

Крапивцов сыграет за Жирону в 1/64 финала Кубка Испании.
Сегодня, 19:46       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Крапивцов / Getty Images
Владислав Крапивцов / Getty Images

Во вторник, 28 октября, пройдет матч 1/64 финала Кубка Испании. Жирона сыграет против Констанции.

В официальном аккаунте Жироны в Х был опубликован стартовый состав на игру.

С первых минут выйдет украинский голкипер Владислав Крапивцов, однако другие украинцы в составе испанской команды — Виктор Цыганков и Владислав Ванат остались на скамейке запасных.

Добавим, что для Крапивцова это первая игра в Кубке Испании. Последний раз украинец выходил на поле в составе Жироны 24 августа.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Жирона Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Циганков

Статьи по теме

Дуэт украинцев в старте Жироны. Как сыграли Цыганков и Ванат? Дуэт украинцев в старте Жироны. Как сыграли Цыганков и Ванат?
Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на матч Ла Лиги Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на матч Ла Лиги
Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии
"У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика "У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа22:42
Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии
Бокс22:09
"У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика
Европа21:38
Наполи одержал в гостях минимальную победу над Лечче
Украина21:10
УХЛ: Кременчуг в овертайме обыграл Шторм
Европа20:50
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе
Бокс20:12
Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли
Европа20:03
Барселона лидирует в борьбе за звезду Марселя
Европа19:46
Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании
Бокс19:35
Уордли взлетел в рейтинге супертяжеловесов от The Ring, Паркер потерял позиции
Теннис18:58
Свитолина удостоилась награды по итогам выступлений в Кубке Билли Джин Кинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK