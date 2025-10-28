Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании
Крапивцов сыграет за Жирону в 1/64 финала Кубка Испании.
Во вторник, 28 октября, пройдет матч 1/64 финала Кубка Испании. Жирона сыграет против Констанции.
В официальном аккаунте Жироны в Х был опубликован стартовый состав на игру.
С первых минут выйдет украинский голкипер Владислав Крапивцов, однако другие украинцы в составе испанской команды — Виктор Цыганков и Владислав Ванат остались на скамейке запасных.
𝐎𝐍𝐙𝐄! 💛#ConstànciaGirona pic.twitter.com/OgBcPMACal— Girona FC (@GironaFC) October 28, 2025
Добавим, что для Крапивцова это первая игра в Кубке Испании. Последний раз украинец выходил на поле в составе Жироны 24 августа.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.
