Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании

Крапивцов сыграет за Жирону в 1/64 финала Кубка Испании.

Во вторник, 28 октября, пройдет матч 1/64 финала Кубка Испании. Жирона сыграет против Констанции.

В официальном аккаунте Жироны в Х был опубликован стартовый состав на игру.

С первых минут выйдет украинский голкипер Владислав Крапивцов, однако другие украинцы в составе испанской команды — Виктор Цыганков и Владислав Ванат остались на скамейке запасных.

Добавим, что для Крапивцова это первая игра в Кубке Испании. Последний раз украинец выходил на поле в составе Жироны 24 августа.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

