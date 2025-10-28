iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Голы Цыганкова и Ваната помогли Жироне одержать победу в кубковом матче

Каталонская команда в дополнительное время дожала представителя пятого дивизиона.
Сегодня, 23:20       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Girona FC
Виктор Цыганков / Girona FC

Во вторник, 28 октября, Жирона встречалась в гостях с Констанцией в рамках 1/64 финала Кубка Испании.

Из трио украинцев каталонской команды на матч в стартовом составе вышел только один. Ворота "бело-красных" в этом поединке защищал голкипер Владислав Крапивцов. Виктор Цыганков и Владислав Ванат начинали в запасе и вышли на замену во втором тайме - первый появился на поле на 59-й минуте, а второй - на 75-й.

Читай также: Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании

Основное время игры завершилось ничейным результатом 1:1. Жирона вела в поединке после гола Кристиана Стуани, однако Констанция ответила забитым мячом Хоана Сосиаса.

А в добавленное время именно результативные действия украинцев помогли каталонской команде дожать соперника. Сначала на 103-й минуте Ванат ассистировал Цыганкову, который снова вывел "бело-красных" вперед, а спустя пять минут отличился уже сам, увеличив разрыв в счете. Под занавес встречи Констанции удалось только сократить отставание.

Кубок Испании. 1/64 финала

Констанция - Жирона 2:3 д.в.

Голы: Сосиас, 77, Гарсия, 120 - Стуани, 39, Цыганков, 103, Ванат, 108

Ранее сообщалось, что Цыганков предстал в эффектном образе, примерив костюм персонажа из Звездных войн.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Виктор Цыганков Жирона Владислав Ванат Владислав Крапивцов

Статьи по теме

Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании
Аталанта и Милан не определили сильнейшего в матче Серии А Аталанта и Милан не определили сильнейшего в матче Серии А
Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии
"У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика "У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа23:48
Аталанта и Милан не определили сильнейшего в матче Серии А
Европа23:20
Голы Цыганкова и Ваната помогли Жироне одержать победу в кубковом матче
Европа22:42
Боруссия Дортмунд в серии пенальти прошла Айнтрахт в Кубке Германии
Бокс22:09
"У него есть три варианта": Промоутер высказался о дальнейших шагах Усика
Европа21:38
Наполи одержал в гостях минимальную победу над Лечче
Украина21:10
УХЛ: Кременчуг в овертайме обыграл Шторм
Европа20:50
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе
Бокс20:12
Экс-промоутер Усика призвал его завершить карьеру и не драться с Уордли
Европа20:03
Барселона лидирует в борьбе за звезду Марселя
Европа19:46
Крапивцов вернется в состав Жироны в поединке Кубка Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK