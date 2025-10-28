Голы Цыганкова и Ваната помогли Жироне одержать победу в кубковом матче

Во вторник, 28 октября, Жирона встречалась в гостях с Констанцией в рамках 1/64 финала Кубка Испании.

Из трио украинцев каталонской команды на матч в стартовом составе вышел только один. Ворота "бело-красных" в этом поединке защищал голкипер Владислав Крапивцов. Виктор Цыганков и Владислав Ванат начинали в запасе и вышли на замену во втором тайме - первый появился на поле на 59-й минуте, а второй - на 75-й.

Основное время игры завершилось ничейным результатом 1:1. Жирона вела в поединке после гола Кристиана Стуани, однако Констанция ответила забитым мячом Хоана Сосиаса.

А в добавленное время именно результативные действия украинцев помогли каталонской команде дожать соперника. Сначала на 103-й минуте Ванат ассистировал Цыганкову, который снова вывел "бело-красных" вперед, а спустя пять минут отличился уже сам, увеличив разрыв в счете. Под занавес встречи Констанции удалось только сократить отставание.

Кубок Испании. 1/64 финала

Констанция - Жирона 2:3 д.в.

Голы: Сосиас, 77, Гарсия, 120 - Стуани, 39, Цыганков, 103, Ванат, 108

