Цыганков предстал в эффектном образе, примерив костюм персонажа из Звездных войн

Украинский футболист остается верен своей приверженности вселенной культовой кинофраншизы.
Сегодня, 00:30       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Вингер Жироны Виктор Цыганков, являющийся давним поклонником Звездных войн, захотел еще раз напомнить о своих предпочтениях.

Ранее украинский футболист уже праздновал голы со световым мечом, а сейчас решил предстать в образе одного из персонажей кинофраншизы, достав костюм Мандалорца и облачившись в него.

Читай также: Цыганков сменил игровой номер в Жироне

Соответствующие фото игрок опубликовал у себя в Instagram.

"Просто мне это нравится", - написал Цыганков.

Жирона в своих соцсетях также запостила снимок своего игрока в новом образе.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец из-за повреждения успел сыграть за Жирону только в двух первых матчах чемпионата, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Цыганков восстановился после травмы и готовится с командой к ближайшему поединку с Барселоной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

