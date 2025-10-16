Цыганков предстал в эффектном образе, примерив костюм персонажа из Звездных войн
Вингер Жироны Виктор Цыганков, являющийся давним поклонником Звездных войн, захотел еще раз напомнить о своих предпочтениях.
Ранее украинский футболист уже праздновал голы со световым мечом, а сейчас решил предстать в образе одного из персонажей кинофраншизы, достав костюм Мандалорца и облачившись в него.
Соответствующие фото игрок опубликовал у себя в Instagram.
"Просто мне это нравится", - написал Цыганков.
Жирона в своих соцсетях также запостила снимок своего игрока в новом образе.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец из-за повреждения успел сыграть за Жирону только в двух первых матчах чемпионата, отличившись одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Цыганков восстановился после травмы и готовится с командой к ближайшему поединку с Барселоной.
