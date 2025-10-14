Цыганков восстановился после травмы и готовится к Барселоне

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков восстановился после травмы и уже тренируется в общей группе.

27-летний украинец работает вместе с командой, готовясь к ближайшему матчу чемпионата Испании против Барселоны и ожидая разрешения медицинского штаба на возвращение на поле, сообщает Futbol Fantasy.

Ранее Цыганков был вызван в сборную Украины на поединки квалификации ЧМ-2026 с Исландией и Азербайджаном, однако из-за повреждения не смог принять участия в октябрьском сборе.

Матч девятого тура Ла Лиги Барселона - Жирона состоится в субботу, 18 октября, и начнется в 17:15 по киевскому времени.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков успел сыграть только в двух первых матчах чемпионата, отличившись одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересовалась украинским голкипером Жироны Владиславом Крапивцовым.

