Лион достиг знаковой отметки в еврокубках

Толиссо принес клубу 500-й гол в еврокубках.
Вчера, 13:45       Автор: Валентина Чорноштан
Корентен Толиссо / Getty Images
Корентен Толиссо / Getty Images

Лион в пятом туре основного этапа Лиги Европы победил Маккаби Тель-Авив со счетом 6:0.

Капитан французской команды Корентен Толиссо сумел оформить хет-трик, который, между прочим, стал первым в его карьере.

Благодаря трём голам полузащитника Лион достиг исторической отметки в еврокубках — 500 голов.

Сейчас Лион занимает первое место в общей турнирной таблице Лиги Европы, имея в активе 12 очков.

Посмотреть другие результаты матчей в рамках Лиги Европы можно здесь.

