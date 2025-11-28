Лион достиг знаковой отметки в еврокубках
Толиссо принес клубу 500-й гол в еврокубках.
Лион в пятом туре основного этапа Лиги Европы победил Маккаби Тель-Авив со счетом 6:0.
Капитан французской команды Корентен Толиссо сумел оформить хет-трик, который, между прочим, стал первым в его карьере.
Благодаря трём голам полузащитника Лион достиг исторической отметки в еврокубках — 500 голов.
𝟱𝟬𝟬 𝗯𝘂𝘁𝘀 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 ✨— Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2025
Notre capitaine Corentin Tolisso a inscrit notre 500e but toutes compétitions européennes confondues 🔥🔴🔵
Un palier historique atteint 🤩
0-2 #MTAOL pic.twitter.com/xYb4jt5Ogv
Сейчас Лион занимает первое место в общей турнирной таблице Лиги Европы, имея в активе 12 очков.
