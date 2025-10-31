iSport.ua
Дисциплинарный комитет чемпионата Франции наказал защитника Страсбура за жесткий фол

Дисквалификация на четыре матча.
Сегодня, 12:39       Автор: Валентина Чорноштан
Исмаэль Дукуре и Малик Фофан / Getty Images
В воскресенье, 26 октября, прошёл матч в рамках Лиги 1, в котором Страсбур сыграл против Лиона.

Во время игры защитник Страсбура Исмаэль Дукуре грубо сфолил против нападающего Лиона Малика Фофана, и арбитр показал ему красную карточку.

Отмечается, что в четверг дисциплинарный комитет чемпионата Франции (LFP) дисквалифицировал игрока Страсбура на четыре матча без права сокращения срока.

Дукуре уже пропустил первый матч, ведь в среду Страсбур играл против Осера и выиграл со счётом 3:0. Теперь ему предстоит пропустить встречи против Ренна, Лилля и Ланса.

Добавим, что у Малика Фофана диагностировано сильное растяжение связок лодыжки, и теперь он выбыл на три месяца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Лига 1 Страсбур

