Тренер Барселоны сообщил о возвращении в строй лидеров команды

Рафинья и Ламин Ямаль смогут принять участие в ближайшем матче.

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик высказался по поводу травмированных игроков команды.

По его словам, Рафинья и Ламин Ямаль будут готовы помочь команде в предстоящем матче чемпионата против Атлетика.

"Рафинья вернулся. Он начнет матч на скамейке запасных, и мы посмотрим, сколько минут он сможет сыграть.

Думаю, Ламин Ямаль готов к завтрашней игре. Он очень хорошо поработал, и я этим доволен. Думаю, ему пошло на пользу отдохнуть от игр за эти две недели.

Процесс восстановления Педри идет постепенно. Я пока не знаю, сможет ли он выйти на поле в матче с Челси", - приводит слова тренера Фабрицио Романо.

Барселона матч Ла Лиги против Атлетика проведет 22 ноября, а с Челси встретится в Лиге чемпионов 25 ноября.

Напомним, что матч с Атлетиком станет для Барселоны первым на обновленном Камп Ноу после реконструкции.

