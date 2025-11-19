Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?

Испанское издание Sport ES поделилось информацией о состоянии ключевых игроков Барселоны, Ламина Ямаля и Педри.

По имеющейся информации, нападающий Барселоны Ламин Ямаль провёл несколько дней отдыха после инвазивной радиочастотной медицинской процедуры. Отмечается, что 19-летний испанец успел провести тренировку с общей группой, поэтому форвард вполне готов принять участие в следующем матче Барселоны.

Второй лидер команды - Педри, по-прежнему недоступен для каталонской команды. Издание отмечает, что полузащитник должен был принять участие в тренировке с группой, однако ему помешал гастроэнтерит.

Скорее всего, Педри не сыграет в матче против Атлетико, который пройдёт 22 ноября. Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.

К слову, игроки Барселоны претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards.

