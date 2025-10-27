iSport.ua
Реал снова потерял одного из своих защитников

Дани Карвахаль снова в лазарете.
Вчера, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Защитник Реала Дани Карвахаль снова выбыл, сообщает пресс-служба клуба.

У испанца появились проблемы с правым коленом. Вскоре он пройдет обследование и начнет лечение.

Пока испанские СМИ предполагают, что Карвахаль будет отсутствовать не менее двух месяцев.

Напомним, что ранее Дани пропустил месяц из-за мышечных проблем и вернулся только к Эль-Классико.

Ранее также сообщалось, что мадридцы могут потерять и Винисиуса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Карвахаль

