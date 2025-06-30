Капитан Реала заявил, что готов вернуться на поле

Защитник Реала Дани Карвахаль заявил, что готов к возвращению.

Напомним, что в матче против Лейпцига в октябре 2024 года испанец полуичл тяжелую травму.

В итоге Карвахаль пропустил девять месяцев из-за разрыва крестообразной связки, и лишь сейчас Дани готов к возвращению.

"После девяти месяцев вне футбола я снова готов играть. Я в распоряжении тренера", - объявил футболист.

Ранее также сообщалось, что Реал также нашел себе новую трансферную цель.

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