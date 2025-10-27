iSport.ua
Винисиус снова задумался об уходе из Реала

Бразилец недоволен отношением Алонсо.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор снова думает о том, чтобы покинуть клуб, утверждает AS.

Напомним, в матче с Барселоной бразилец остро отреагировал на замену, хотя в итоге клуб оставил его поведение без наказания.

Однако Винисиус все еще не доволен отношением со стороны Алонсо. Игрок считает, что тренер ему не доверяет, а потому он и получает меньше игрового времени.

Если следующим летом испанец все так же будет главным тренером, Винисиус может прямо попросить клуб о трансфере.

При этом издание отмечает, что футболист хочет играть за Реал, однако его текущее положение вынуждает покинуть клуб.

Ранее также сообщалось, что млдаший Беллингем может оказаться в топ-клубе.

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
