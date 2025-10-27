Младший брат Джуда Беллингема может перейти в топ-клуб АПЛ

МЮ нацелился на аренду Джоба Беллингема из Боруссии.

Манчестер Юнайтед хочет арендовать Джоба Беллингема. Об этом сообщает Express.

По информации источника, руководство Манчестер Юнайтед заинтересовано в подписании полузащитника дортмундской Боруссии Джоба Беллингема на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Также Манчестер Юнайтед проявляет интерес к молодому полузащитнику Баварии.

Отмечается, что до Боруссии Беллингем выступал за Сандерленд, однако 20-летний англичанин не смог адаптироваться в чемпионате Германии.

В этом сезоне Джоб Беллингем сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

