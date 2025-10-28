iSport.ua
Защитник Реала перенес операцию на колене

Карвахаль перенес артроскопию и начал восстановление.
Сегодня, 17:52       Автор: Валентина Чорноштан
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Защитник Реала Дани Карвахаль получил травму колена.

Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что у испанца возникли проблемы с правым коленным суставом после матча против Барселоны.

Во вторник пресс-служба "сливочных" вновь предоставила обновленную информацию о состоянии Карвахаля. Как сообщается на официальном сайте Реала, 33-летний защитник успешно перенес операцию, а именно артроскопию.

Артроскопия — это малоинвазивная хирургическая процедура, которая проводится с помощью артроскопа (камеры с подсветкой).

Теперь мадридский защитник будет восстанавливаться после операции. Отмечается, что реабилитация займет от двух до трёх месяцев. До этой травмы Карвахаль пропустил месяц из-за мышечных проблем и вернулся лишь к Эль-Классико.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Карвахаль

