Агент Винисиуса о переговорах с Реалом о продлении контракта

Переговоры пока не возобновились.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Агент Винисиуса Жуниора заявил, что не собирается возобновлять переговоры о договоре.

По информации The Athletic, агент бразильца присутствовал на крайнем матче Реала, из-за чего в СМИ появилась информация о том, что новому контракту быть, ведь и Хаби Алонсо, с которым у вингера был конфликт, также покинул "королевскую" команду.

Однако представитель Винисиуса опроверг эти слухи, заявив, что на данный момент новые обсуждения касательно контракта не планируются.

Напомним, что соглашение 25-летнего игрока с Реалом истекает летом 2027 года.

