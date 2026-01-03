iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал и Ливерпуль рискуют потерять звезду Серии A

Талант близок к продлению контракта.
Сегодня, 17:44       Автор: Антон Федорцив
Кенан Йылдыз / Getty Images
Кенан Йылдыз / Getty Images

Нападающий Кенан Йылдыз, вероятнее всего, не покинет туринский Ювентус. Английские гранды фактически выбыли из борьбы за турка, сообщает Sport Witness.

Молодой лидер "бьянконери" определился с будущим. Йылдыз вскоре подпишет новый контракт с Юве. В то же время лондонский Арсенал и Ливерпуль потеряли возможность перехватить таланта.

В нынешнем сезоне Йылдыз провел 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 передач. Актуальный договор турецкого вингера рассчитан до лета 2029 года. Этот контракт он заключил в августе 2024 года.

Кстати, параллельно Ювентус обратил внимание на форварда сборной Норвегии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ливерпуль ювентус Кенан Йылдыз

Статьи по теме

Харви Эллиотт может продолжить карьеру в МЛС Харви Эллиотт может продолжить карьеру в МЛС
Ювентус положил глаз на форварда Атлетико Ювентус положил глаз на форварда Атлетико
Реал отказался от лидера Ливерпуля Реал отказался от лидера Ливерпуля
Ювентус назначил нового менеджера Ювентус назначил нового менеджера

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Довбик против Аталанты, а Зинченко даст бой Астон Вилле
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Сенегал встретится с Суданом, Мали будет противостоять Тунису в 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа19:57
Штутгарт усилился форвардом сборной Эквадора
Европа19:55
"Балаков или Батаков, я его даже не знал": Моуринью отреагировал на интерес Бенфики к украинскому защитнику
Другие страны19:20
Звезда МЛС перебрался на Ближний Восток
Бокс19:02
Пол выбыл из рейтинга WBA после поражения от Джошуа
Европа18:58
Вулверхэмптон оформил первую победу в сезоне АПЛ
Европа18:30
Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой
Другие страны18:21
Олимпийский чемпион-2016 вернулся в родной клуб
Европа17:48
Украинский голкипер Жироны восстановился после травмы
Европа17:44
Арсенал и Ливерпуль рискуют потерять звезду Серии A
Европа16:59
Селтик проиграл Рейнджерс в Дерби Старой Фирмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK