Арсенал и Ливерпуль рискуют потерять звезду Серии A

Нападающий Кенан Йылдыз, вероятнее всего, не покинет туринский Ювентус. Английские гранды фактически выбыли из борьбы за турка, сообщает Sport Witness.

Молодой лидер "бьянконери" определился с будущим. Йылдыз вскоре подпишет новый контракт с Юве. В то же время лондонский Арсенал и Ливерпуль потеряли возможность перехватить таланта.

В нынешнем сезоне Йылдыз провел 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 передач. Актуальный договор турецкого вингера рассчитан до лета 2029 года. Этот контракт он заключил в августе 2024 года.

Кстати, параллельно Ювентус обратил внимание на форварда сборной Норвегии.

