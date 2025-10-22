iSport.ua
Ньюкасл тайно пролонгировал звезду команды

"Сороки" своеобразно поддержали хавбека.
Вчера, 20:41       Автор: Антон Федорцив
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали / Getty Images

Полузащитник Сандро Тонали продолжит выступления за английский Ньюкасл. Тайнсайдцы переподписали контракт с итальянцем, сообщает BBC Sport.

Пролонгация договора до лета 2030 года состоялась еще во время дисквалификации хавбека. Тонали пропустил почти весь сезон 2023/24. Он получил 10-месячный бан за ставки на матчи итальянского Милана, цвета которого ранее защищал.

В нынешней кампании Тонали провел 10 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 ассиста. На Сент-Джеймс Парк итальянец перебрался летом 2023 года. Ньюкасл отдал за него 58,9 млн евро.

Кстати, накануне Ньюкасл уверенно одолел Бенфику из Лиссабона в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Сандро Тонали

