Цыганков провел юбилейный матч за Жирону

Украинцу покорилась солидная отметка, а клуб красиво поздравил его с ее достижением.
Вчера, 22:45       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 10 января, Жирона встречалась с Осасуной в матче 19-го тура испанской Ла Лиги, одержав домашнюю победу со счетом 1:0.

Украинский вингер каталонской команды Виктор Цыганков вышел на эту игру в старте и провел на поле весь поединок, который стал для него юбилейным 100-м в составе "бело-красных".

Читай также: Ванат отличился голом за Жирону во втором подряд матче Ла Лиги

Жирона же поздравила украинца с достижением этой отметки. В честь этого события клуб в социальных сетях сделал специальный пост, показав его фирменное празднование со световым мечом из франшизы "Звездные войны", поклонником которой является игрок.

Цыганков перешел в Жирону в январе 2023 года из киевского Динамо. В ста матчах в составе каталонской команды украинец отличился 18 голами и 20 результативными передачами.

Напомним, что единственный гол в поединке с Осасуной на свой счет записал его соотечественник Владислав Ванат и принес победу своей команде.  

