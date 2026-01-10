iSport.ua
Жирона - Осасуна 1:0: обзор матча и результат игры 10.01.2026

Украинский нападающий мог рассчитывать на дубль, но помешал офсайд.
Вчера, 21:40       Автор: Игорь Мищук
Жирона победила Осасуну / Getty Images
Жирона победила Осасуну / Getty Images

В субботу, 10 января, Жирона принимала на своем поле Осасуну в матче 19-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Мичела Санчеса сумела одолеть одного из своих прямых конкурентов, одержав минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу украинца Владислава Ваната.

Читай также: Ванат отличился голом за Жирону во втором подряд матче Ла Лиги

Определяющий, как оказалось в итоге, мяч украинский нападающий забил перед перерывом. На 44-й минуте после прострела слева от Алекса Морено украинец поразил ворота ударом пятой в касание из пределов вратарской.

Источник: Getty Images

Во втором тайме на 63-й минуте Ванату удалось еще раз отправить мяч в сетку, сыграв на опережение после навеса в штрафную, однако главный арбитр отменил взятие ворот после консультации с VAR из-за офсайда.

Источник: Getty Images

На 85-й минуте Ванат заработал предупреждение, оттолкнув локтем соперника в центре поля, а спустя три минуты был заменен на Кристиана Стуани.

Другой украинец из Жироны вингер Виктор Цыганков также начинал эту игру в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Жирона на данный момент расположилась на 12-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 21 балл. Осасуна с 19 очками занимает 14-е место.

Статистика матча Жирона - Осасуна 19-го тура чемпионата Испании

Жирона - Осасуна 1:0

Гол: Ванат, 44

Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 1.32
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 8 - 13
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 2 - 1
Фолы: 14 - 13

Жирона: Гассанига - Ринкон (Курума, 79), Реис, Блинд, Морено - Цыганков, Мартинес, Лемар (Рока, 79), Мартин, Хиль (Франсес, 79) - Ванат (Стуани, 88).

Осасуна: Эррера - Розье, Катена, Эррандо, Галан (Бретонес, 75) - Монкайола (Гомес, 68), Торро - Рубен Гарсия (Рауль Гарсия, 75), Орос, Муньос (Барха, 85) - Будимир.

Предупреждения: Ванат, Рока - Монкайола, Галан, Орос, Эррера, Барха.

Удаление: Курума, 90+6.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Чемпионат Испании Ла Лига Жирона Владислав Ванат

