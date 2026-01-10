Ванат отличился голом за Жирону во втором подряд матче Ла Лиги

Украинский нападающий эффектным ударом пятой открыл счет в поединке с Осасуной.

В субботу, 10 января, Жирона принимает на своем поле Осасуну в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги.

В стартовом составе каталонской команды на эту игру вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Именно украинский нападающий открыл счет в противостоянии под конец первого тайма. На 44-й минуте после прострела слева Ванат эффектным ударом пятой в касание переправил мяч в сетку.

Отметим, что Ванат, как и Цыганков, отличились голами в предыдущем туре Ла Лиги против Мальорки и помогли своей команде одержать победу 2:1.

Всего на счету Ваната в этом сезоне теперь шесть голов и один ассист в 18 матчах за Жирону.

Источник видео: MEGOGO

