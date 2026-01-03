Украинский голкипер Жироны восстановился после травмы

Владислав Крапивцов впервые с ноября попал в заявку каталонской команды на матч.

Украинский голкипер Жироны Владислав Крапивцов будет готов помочь своей команде в ближайших матчах, восстановившись после травмы.

20-летний вратарь еще в ноябре получил растяжение левой лодыжки в поединке молодежной сборной Украины против Турции.

Однако украинец уже набрал кондиции и впервые с 8 ноября прошлого года попал в предварительную заявку команды на гостевой матч 18-го тура Ла Лиги с Мальоркой, который состоится в воскресенье, 4 января.

Также в заявке присутствуют вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.

Отметим, что в нынешнем сезоне Крапивцов провел за Жирону три матча во всех турнирах, пропустив восемь голов и не сыграв ни одного поединка на "ноль".

Ранее сообщалось, что Жирона намерена арендовать звездного голкипера.

