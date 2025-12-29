Жирона намерена арендовать звездного голкипера

Жирона заинтересована в Марк-Андре тер Штегене, утверждает Diario Sport.

Напомним, что немецкий кипер только восстановился после травмы и в текущем сезоне сыграл только один матч.

Жирона хочет попробовать договориться с Барселоной об аренде вратаря, которому готова предоставить игровое время.

Однако, во-первых, неизвестно, согласиться ли сам тер Штеген, а во-вторых, зарплата немца может оказаться вне возможностей Жироны.

Тем не менее клуб хотя бы попробует начать переговоры уже в ближайшее время.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм также попробует провернуть маловероятный трансфер.

