iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Определились команды, напрямую вышедшие в 1/8 финала Лиги Европы

Лион сумел опередить Астон Виллу.
Сегодня, 00:21       Автор: Андрей Безуглый
Лион / Getty Images
Лион / Getty Images

Состоялись матчи заключительного восьмого тура общего этапа Лиги Европы, по итогам которых сформировалась окончательная турнирная таблица.

Восемь команд, занявших первые места в общей таблице, напрямую вышли в 1/8 финала еврокубка, минуя стадию стыковых матчей.

Победителем же общего этапа стал француузский Лион, который за счет разницы голов опередил Астон Виллу.

Топ-8 команд общего этапа Лиги Европы

  1. Лион
  2. Астон Вилла
  3. Мидтьюлланд
  4. Бетис
  5. Порту
  6. Брага
  7. Фрайбург
  8. Рома

Жеребьевка стыковых матчей состоится уже 30 января, а жеребьевка остальных этапов запланирована на 27 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко
Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу
Интер пытался вернуть своего ветерана Интер пытался вернуть своего ветерана
Аль-Хиляль переманил талантливого юниора из Европы Аль-Хиляль переманил талантливого юниора из Европы

Видео

Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Астон Вилла сыграет с РБ Зальцбург, а Панатинаикос встретится с Ромой
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:21
Определились команды, напрямую вышедшие в 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 23:45
Европа23:45
Арсенал и Аякс согласовали трансфер Зинченко
Бокс23:05
Полиция задержала экс-чемпиона мира по боксу
Европа22:37
Интер пытался вернуть своего ветерана
Другие страны21:58
Аль-Хиляль переманил талантливого юниора из Европы
Другие21:37
Эпицентр-Подоляны покинул Кубок вызова
Лига Чемпионов21:07
Подвиг Трубина стал лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Формула 120:45
Астон Мартин катастрофически дебютировал на тестах в Барселоне
Украина20:15
УХЛ: Сокол переиграл Одесчину
Европа20:14
Милан намерен перехватить опытного форварда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK