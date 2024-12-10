Игроку клуба Серии А, который потерял сознание на поле, установили дефибриллятор - он не сможет играть в Италии

Эдоардо Бове придется искать альтернативы, если он хочет продолжать карьеру футболиста.

Полузащитнику Фиорентины Эдоардо Бове придется покинуть Серию А из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает издание ANSA, после инцидента в 14-ом туре чемпионата Италии у Бове произошла остановка сердца вследствие приступа эпилепсии.

Дополнительные обследования обнаружили у Эдоардо сердечный рубец, который мог возникнуть в результате миокардита, который мог появиться после заболевания COVID-19.

Хавбеку вживили подкожный дефибриллятор, с которым запрещается играть в Серии А из-за риска его поломки. Впрочем, футболист еще может принять решение о том, чтобы избавиться от него.

Из-за аналогичной проблемы свою карьеру в Интере не смог продолжить Кристиан Эриксен после потери сознания на Евро-2020.

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