"Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на заявления своего отца Джона Фьюри, который выразил недовольство его решением возобновить карьеру.

По словам британского боксера, он понимает, что отец хочет для него только наилучшего, однако он не может прекратить выступления и намерен продолжать выходить в ринг.

Читай также: "Он давно не является непобедимым": Отец Фьюри потряс заявлением о третьем бое с Усиком

"Когда-то нужно заканчивать, но для меня нет конца. Майк Тайсон недавно провел бой в 60 лет. Когда приходит конец? Помню, как Ларри Холмс говорил: "Никогда не уходи, чемпион, никогда не уходи". Эти парни возвращались и демонстрировали, что это еще не конец. Джордж Форман стал чемпионом мира в 45 лет. Арчи Мур проводил 15-раундовые бои после 40 лет. Это наркотик.

Мой отец просто хочет для меня всего самого наилучшего. Он хочет, чтобы я завершил карьеру и ушел. Если бы это было так легко, то я бы ушел еще за пять попыток завершить до этого, но я не могу отпустить бокс. Это на многое может повлиять, в том числе на семью.

Мой отец утверждает, что не говорит со мной. Я полагаю, что он пытается призвать меня больше не драться. Но бокс - это единственное, что я знаю и умею. И он останется единственным, что я знаю и умею", - приводит слова Фьюри The Ring.

Отметим, ранее Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя против Арсланбека Махмудова.

