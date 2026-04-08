iSport.ua
Русский Українська

"Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры

Британский экс-чемпион рассказал, почему разругался с Фьюри-старшим.
Сегодня, 14:58       Автор: Игорь Мищук
Джон Фьюри и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на заявления своего отца Джона Фьюри, который выразил недовольство его решением возобновить карьеру.

По словам британского боксера, он понимает, что отец хочет для него только наилучшего, однако он не может прекратить выступления и намерен продолжать выходить в ринг.

"Когда-то нужно заканчивать, но для меня нет конца. Майк Тайсон недавно провел бой в 60 лет. Когда приходит конец? Помню, как Ларри Холмс говорил: "Никогда не уходи, чемпион, никогда не уходи". Эти парни возвращались и демонстрировали, что это еще не конец. Джордж Форман стал чемпионом мира в 45 лет. Арчи Мур проводил 15-раундовые бои после 40 лет. Это наркотик.

Мой отец просто хочет для меня всего самого наилучшего. Он хочет, чтобы я завершил карьеру и ушел. Если бы это было так легко, то я бы ушел еще за пять попыток завершить до этого, но я не могу отпустить бокс. Это на многое может повлиять, в том числе на семью.

Мой отец утверждает, что не говорит со мной. Я полагаю, что он пытается призвать меня больше не драться. Но бокс - это единственное, что я знаю и умею. И он останется единственным, что я знаю и умею", - приводит слова Фьюри The Ring.

Отметим, ранее Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя против Арсланбека Махмудова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри джон фьюри

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: Барселона - Атлетико и ПСЖ - Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов, матч Лиги Европы
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
"Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры
Европа14:29
Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната
Европа13:58
Матчи еврокубков на этой неделе начнутся с минуты молчания в связи со смертью Луческу
Украина13:15
Представители Карпат и ЛНЗ признаны лучшими тренером и игроком 22-го тура УПЛ
Украина12:40
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Лига Европы12:00
Лига Европы: Брага сыграет первый матч с Бетисом в 1/4 финала
Лига Чемпионов11:56
"Мы остаемся в игре": Лунин отреагировал на поражении от Баварии
Бокс11:33
"Дело уже не в титулах": Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя
Лига Чемпионов11:10
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
Лига Чемпионов10:57
Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK