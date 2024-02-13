Зинченко с одноклубником из Арсенала организуют благотворительный матч по CS2

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко и его бразильский одноклубник нападающий Габриэл Жезус вместе с батальоном Айдар организуют благотворительный шоуматч по Counter-Strike 2.

Об этом сообщает Telegram-канал киберспортивной организации украинского футболиста Passion UA.

Футболисты проведут сбор средств на покупку РЭБ, дронов и транспорта для батальона Айдар. Общая цель сбора - 30 миллионов гривен.

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Для всех донатеров организаторы приготовили призы. Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно купить билет стоимостью 50 гривен.

Матч состоится 26 февраля, а сбор средств уже открыт.

Ранее сообщалось, что Зинченко расширил свой клуб командой по новой дисциплине.

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