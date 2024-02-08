Классный хайлайт: Зинченко провел матч в профессиональном Counter-Strike

Команда украинца в шаге остановилась от победы.

Защитник сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко отыграл за свою команду из CS2 Passion UA.

Футболист заменил одного из киберспорстменов в рамках матча против BLEED на YaLLa Compass Spring 2024 Contenders.

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Команда Зинченко в упорной борьбе уступила - 1:2 (8:13, 16:12, 11:13), а Александр отметился крутым моментом.

Напомним, в декабре прошлого года Зинченко победой дебютировал в профессиональном Counter-Strike.

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