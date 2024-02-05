Очаровательные ножки: жена Месси взорвала Сеть, опубликовав фото в коротком платье

Антонелла провела время без Лионеля.

Возлюбленная футболиста сборной Аргентины и Интер Майами Лионеля Месси Антонелла Рокуццо добавила новый пост в Instagram.

Девушка показала фотографии с отдыха, на котором она была вместе со своми подругами.

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Наряд Антонеллы взорвал Сеть, ведь девушка было одета в черное короткое платье, которое подчеркивает ее фигуру и ноги.

Пост за сутки собрал более 1,3 миллонов лайков и 5 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что ведущая клубного ТВ Металлиста 1925 и хавбек команды объявили о помолвке.

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