Очаровательные ножки: жена Месси взорвала Сеть, опубликовав фото в коротком платье
Антонелла провела время без Лионеля.
Возлюбленная футболиста сборной Аргентины и Интер Майами Лионеля Месси Антонелла Рокуццо добавила новый пост в Instagram.
Девушка показала фотографии с отдыха, на котором она была вместе со своми подругами.
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Наряд Антонеллы взорвал Сеть, ведь девушка было одета в черное короткое платье, которое подчеркивает ее фигуру и ноги.
Пост за сутки собрал более 1,3 миллонов лайков и 5 тысяч комментариев.
Ранее сообщалось, что ведущая клубного ТВ Металлиста 1925 и хавбек команды объявили о помолвке.
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