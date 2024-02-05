iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Очаровательные ножки: жена Месси взорвала Сеть, опубликовав фото в коротком платье

Антонелла провела время без Лионеля.
Сегодня, 16:33
Антонелла Рокуццо / instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонелла Рокуццо / instagram.com/antonelaroccuzzo

Возлюбленная футболиста сборной Аргентины и Интер Майами Лионеля Месси Антонелла Рокуццо добавила новый пост в Instagram.

Девушка показала фотографии с отдыха, на котором она была вместе со своми подругами.

Читай также: Футболистка и модель OnlyFans порадовала фанатов горячими фото в купальнике

Наряд Антонеллы взорвал Сеть, ведь девушка было одета в черное короткое платье, которое подчеркивает ее фигуру и ноги.

Пост за сутки собрал более 1,3 миллонов лайков и 5 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что ведущая клубного ТВ Металлиста 1925 и хавбек команды объявили о помолвке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонелла Роккуццо

Статьи по теме

Удивила имиджем джинс: супруга Месси встретилась с Викторией Бекхэм на мероприятии Vogue Удивила имиджем джинс: супруга Месси встретилась с Викторией Бекхэм на мероприятии Vogue
Жена Месси похвасталась семейным фото на фоне рождественской елки Жена Месси похвасталась семейным фото на фоне рождественской елки
Мгновения счастья: Месси с супругой ярко поздравили сына с днем рождения Мгновения счастья: Месси с супругой ярко поздравили сына с днем рождения
Фото дня: жаркий поцелуй Месси с женой после победы на Кубке Америки Фото дня: жаркий поцелуй Месси с женой после победы на Кубке Америки
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:50
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матчей ENCE - G2, GamerLegion - MOUZ
Европа18:38
Центрбек Манчестер Юнайтед избежал худшего сценария с травмой колена
Европа18:35
"У него нет футбольного интеллекта": легенда Ливерпуля унизил Мудрика
Киберспорт18:10
IEM Katowice 2024: Heroic сенсационно выбили Vitality, NaVi будут противостоять туркам
Бокс18:05
"Закон подлости": Уордли высказался о переносе боя Усик - Фьюри
Формула 118:03
Украинский картингист-чемпион засветился в презентации новой ливреи Уильямса
Европа17:43
Австрийский клуб выкупил защитника молодежной сборной Украины
НБА17:34
Тренер Миннесоты впервые в карьере возглавит команду Матча всех звезд
Бокс17:23
Промоутер назвал единственное условие, при котором Кличко возобновит карьеру
Киберспорт16:54
Monte в невероятном матче выбили россиян Cloud9 из IEM Katowice 2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK