Жена Месси похвасталась семейным фото на фоне рождественской елки

Тот факт, что нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси считают инопланетянином не означает, что он и его семья не отмечают Рождество.

Супруга футболиста Антонелла опубликовала в соцсетях фотографию с игроком и детьми на фоне наряженной елки. Само дерево было украшено серебристыми игрушками, в тот же цвет были упакованы и подарки.

"Счастливого Рождества", - подписала публикацию возлюбленная Месси. Пост набрал почти 7 млн лайков.

Напомним, 18 декабря Лионель уже сделал себе подарок на Рождество, став победителем на чемпионате мира-2022 в Катаре, обыграв в финале турнира Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Ранее сообщалось, что фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси.