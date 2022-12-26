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Жена Месси похвасталась семейным фото на фоне рождественской елки

Родные именитого аргентинца отметили праздник в узком кругу.
Сегодня, 00:11
Месси с семьей / Getty Images
Месси с семьей / Getty Images

Тот факт, что нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси считают инопланетянином не означает, что он и его семья не отмечают Рождество.

Супруга футболиста Антонелла опубликовала в соцсетях фотографию с игроком и детьми на фоне наряженной елки. Само дерево было украшено серебристыми игрушками, в тот же цвет были упакованы и подарки.

"Счастливого Рождества", - подписала публикацию возлюбленная Месси. Пост набрал почти 7 млн лайков.

Напомним, 18 декабря Лионель уже сделал себе подарок на Рождество, став победителем на чемпионате мира-2022 в Катаре, обыграв в финале турнира Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Ранее сообщалось, что фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Новый год Антонелла Роккуццо

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