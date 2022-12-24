Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси

Жена голкипера сборной Украины и мадридского Реала Анастасия накануне в своих социальных сетях поделилась смешной картинкой.

На ней была изображена Антонела Рокуццо – жена Лионеля Месси – с кубком чемпионов мира, а сам аргентинский футболист фотографировал ее на телефон.

Подписанная картинка была на русском языке "То, что ты чемпион мира, не освобождает тебя от главной миссии жизни – красиво сфотографировать свою женщину".

И это не понравилось фанатам "бланкос". Так, на сайте planetarealmadrid.com[[/link_direct] ] вышла статья с критикой Анастасии.

Читай также: С кубком навсегда: Ди Мария сделал шикарное тату в честь победы на ЧМ-2022

"Жена Андрея Лунина, голкипера Реала, несколько подозрительно отнесся к клубу. Картинка, которая не понравится никому. Партнерша Лунина не могла придумать ничего другого, как похвастаться чемпионством Аргентины и Лео Месси через Instagram, а он является одним из самых больших соперников Реала.

Она опубликовала фотографию, на которой увлекается женой Лео, а значит и самим аргентинцем. Это фото вызовет полемику в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Реал потратит миллиард евро на трансфер Мбаппе.