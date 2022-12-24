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Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси

Болельщики, похоже, не смогли перевести текст на картинку.
Сегодня, 13:37
Андрей Лунин с женой / Instagram
Андрей Лунин с женой / Instagram

Жена голкипера сборной Украины и мадридского Реала Анастасия накануне в своих социальных сетях поделилась смешной картинкой.

На ней была изображена Антонела Рокуццо – жена Лионеля Месси – с кубком чемпионов мира, а сам аргентинский футболист фотографировал ее на телефон.

Подписанная картинка была на русском языке "То, что ты чемпион мира, не освобождает тебя от главной миссии жизни – красиво сфотографировать свою женщину".

И это не понравилось фанатам "бланкос". Так, на сайте planetarealmadrid.com[[/link_direct] ] вышла статья с критикой Анастасии.

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"Жена Андрея Лунина, голкипера Реала, несколько подозрительно отнесся к клубу. Картинка, которая не понравится никому. Партнерша Лунина не могла придумать ничего другого, как похвастаться чемпионством Аргентины и Лео Месси через Instagram, а он является одним из самых больших соперников Реала.

Она опубликовала фотографию, на которой увлекается женой Лео, а значит и самим аргентинцем. Это фото вызовет полемику в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Реал потратит миллиард евро на трансфер Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Андрей Лунин

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