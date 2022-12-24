С кубком навсегда: Ди Мария сделал шикарное тату в честь победы на ЧМ-2022

Аргентинец стал одним из самых счастливых людей в своей стране.

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария исполнил свою мечту - выиграть чемпионат мира по футболу.

Аргентинский футболист, который до турнира заявлял о своем уходе из сборной сразу после мундиаля, изъявил желание продолжить играть за национальную команду.

Ди Мария также вдохновился на то, чтобы сделать татуировку в честь победы на мундиале.

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Аргентинец разместил тату на правой ноге. Итогом работы он похвастался в Instagram.

Отметим, что на клубном уровне Ди Мария выступает за туринский Ювентус. В составе итальянского клуба игрок провел десять игр, за которые забил один гол и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что фанат сделал татуировку с изображением одного из самых памятных моментов ЧМ-2022.