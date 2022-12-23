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Фанат сделал татуировку с изображением одного из самых памятных моментов ЧМ-2022

При потенциальном посещении Франции ему стоит спрятать свое творение.
Сегодня, 19:03
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Сражение Аргентины и Франции в финале чемпионата мира 2022 года стало одним из лучших за всю историю турнира.

В серии послематчевых пенальти вратарь "альбиселесте" Эмилиано Мартинес отбил удар Кингсли Комана, также спровоцировав промах Орельена Чуамени. Такое выступление голкипера Астон Виллы принесло его сборной долгожданную победу.

Помимо золотой медали Мартинес также получил Золотую перчатку, став лучшим вратарем мундиаля. Это он решил отметить весьма провокационным жестом.

Однако его поведение настолько понравилось одному из фанатов Аргентины, что тот решил запечатлеть тот момент на своем теле.

После чемпионата мира аргентинские тату-салоны были вполне загруженными работами по футбольной тематике.

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Но финал отметился и неоднозначным эпизодом. ФИФА объявила о начале расследования, связанного с известным шеф-поваром, который каким-то образом не только оказался на поле среди празднующих аргентинцев, но и прикасался к кубку мира, что запрещено правилами Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Аргентины Чемпионат мира 2022 эмилиано мартинес

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