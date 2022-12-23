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ФИФА объявила автора лучшего гола чемпионата мира-2022

Было много достойных претендентов, но победить мог только один.
Сегодня, 17:13
Ришарлисон забивает лучший гол ЧМ-2022 / Getty Images
Ришарлисон забивает лучший гол ЧМ-2022 / Getty Images

И недели не прошло с момента завершения чемпионата мира в Катаре, а ФИФА объявила победителя в номинации "Лучший гол турнира".

Как оказалось, лучший результативный удар состоялся уже на пятый день проведения мундиаля в матче первого тура группового этапа между Бразилией и Сербией. Автором главного шедевра всего чемпионата мира стал Ришарлисон.

На 73-й минуте поединка вингер Эвертона первым касанием обработал передачу, после чего, не давая мячу опуститься на газон, боковыми "ножницами" отправил его в угол ворот сербов.

Этот гол стал вторым для бразильца в той игре. В итоге "пентакампеоны" дошли до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступили Хорватии, которая завоевала бронзовые медали.

Ранее стало известно, что ФИФА начала расследование того, как известный шеф-повар Нусрет Гекче попал на поле и трогал кубок мира после того, как Аргентина победила Францию в финале турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа сборная Бразилии Чемпионат мира 2022 ришарлисон

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