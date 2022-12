ФИФА объявила автора лучшего гола чемпионата мира-2022

И недели не прошло с момента завершения чемпионата мира в Катаре, а ФИФА объявила победителя в номинации "Лучший гол турнира".

Как оказалось, лучший результативный удар состоялся уже на пятый день проведения мундиаля в матче первого тура группового этапа между Бразилией и Сербией. Автором главного шедевра всего чемпионата мира стал Ришарлисон.

На 73-й минуте поединка вингер Эвертона первым касанием обработал передачу, после чего, не давая мячу опуститься на газон, боковыми "ножницами" отправил его в угол ворот сербов.

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9