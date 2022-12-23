ФИФА объявила автора лучшего гола чемпионата мира-2022

Было много достойных претендентов, но победить мог только один.

И недели не прошло с момента завершения чемпионата мира в Катаре, а ФИФА объявила победителя в номинации "Лучший гол турнира".

Как оказалось, лучший результативный удар состоялся уже на пятый день проведения мундиаля в матче первого тура группового этапа между Бразилией и Сербией. Автором главного шедевра всего чемпионата мира стал Ришарлисон.

На 73-й минуте поединка вингер Эвертона первым касанием обработал передачу, после чего, не давая мячу опуститься на газон, боковыми "ножницами" отправил его в угол ворот сербов.

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

Этот гол стал вторым для бразильца в той игре. В итоге "пентакампеоны" дошли до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступили Хорватии, которая завоевала бронзовые медали.

Ранее стало известно, что ФИФА начала расследование того, как известный шеф-повар Нусрет Гекче попал на поле и трогал кубок мира после того, как Аргентина победила Францию в финале турнира.