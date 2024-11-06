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Форвард Тоттенхэма снова получил травму

Ришарлисон снова в лазарете.
Сегодня, 15:40
Ришарлисон / Getty Images
Ришарлисон / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Ришарлисон снова выбыл из-за травмы.

Напомним, что в текущем сезоне бразилец уже пропустил семь матчей из-за повреждения, а теперь снова отправился в лазарет.

"Это снова трудный момент. Я был очень счастлив, упорно работая и играя, но сейчас я снова травмирован.

Трудно сказать, что я чувствую в этот момент, просто молитесь за меня... Надеюсь, Бог защитит меня," - приводит слова Ришарлисона Фабрицио Романо.

В этом сезоне форвард успел сыграть семь матчей, в которых забил один гол и сделал один ассист.

Ранее также новичок МЮ вернулся к тренировкам.

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