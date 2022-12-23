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ФИФА начала расследование того, как известный шеф-повар попал на поле после финала ЧМ-2022

Федерации не понравилось, что посторонние люди выбежали на газон праздновать победу сборной Аргентины.
Сегодня, 00:47
Нусрет Гекче и Анхель Ди Мария / The Guardian
Нусрет Гекче и Анхель Ди Мария / The Guardian

ФИФА начала расследование того, как популярный в социальных сетях шеф-повар и ресторатор Нусрет Гекче и другие посторонние получили доступ к полю после финала чемпионата мира в Катаре, передает The Guardian.

Турецкий шеф-повар, владеющий несколькими ресторанами Nusr-Et в таких городах, как Лондон, Дубай и Нью-Йорк, держал, целовал и делал свой фирменный жест посыпания соли на кубок мира после того, как Аргентина стала чемпионом мира.

Трофей может держать в руках только избранная группа людей, включая победителей турнира и официальных лиц ФИФА.

"После проверки ФИФА устанавливает, как люди получили неправомерный доступ на поле после церемонии закрытия на стадионе Лусаил 18 декабря. Будут приняты соответствующие внутренние меры", - говорится в заявлении Федерации.

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил один из ресторанов Гекче в Дубае в январе 2021 года, где его можно было увидеть рядом с шеф-поваром, имитирующим его фирменную позу с солью.

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Гекче опубликовал видео во время чемпионата мира, на котором он обнимает Инфантино. Позже он был замечен на VIP-местах вместе с бразильскими легендами Роналдо, Роберто Карлосом и Кафу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа сборная Франции сборная Аргентины Чемпионат мира 2022

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