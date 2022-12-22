Мбаппе и Месси попали в God of War, где произошла месть за финал ЧМ-2022

Аргентина стала триумфатором чемпионата мира в Катаре, победив Францию в серии послематчевых пенальти.

Отличную дуэль на поле устроили одноклубники по ПСЖ Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Несмотря на хет-трик в финале мундиаля, 24-летний француз не смог остановить своего оппонента от завоевания заветного кубка мира.

Пока фанаты думаю, что произойдет, когда Месси и Мбаппе вернутся в расположение парижского клуба, один народный умелец решил позволить лидеру "Les Bleus" отомстить обидчику.

Для этого он создал мод для популярной игры God of War, перенеся туда образы обоих футболистов. Теперь Мбаппе может избить Месси, хоть и в игре.

Дидье Дешам в мод не попал. Но ему это и не нужно, ведь он хочет, чтобы Федерация футбола Франции дала ему новый многолетний контракт. Судя по заявлениям президента ФФФ, этим все и закончится.