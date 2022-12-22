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Невероятно, но факт: Ди Мария предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022

Футболист до подробностей описал события на турнире.
Сегодня, 10:25
Анхель Ди Мария с семьей
Анхель Ди Мария с семьей

В рамках финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины сумела обыграть Францию, выиграв трофей.

Одним из героев финала стал вингер латиноамериканской команды Анхель Ди Мария, который отметился голом и заработал пенальти.

Примечательно, что именитый футболист еще за пару дней до финальной игры спрогнозировал события в финале. Ди Мария во время переписки со своей женой Хорхелиной Кардосо очень четко описал свои действия на поле и итог матча.

"Я стану чемпионом мира, любимая. Это предопределено. И я забью гол, как на Маракане и Уэмбли", - написал Анхель, вспомнив, что забивал в финале Копа Америка и в Финалиссиме.

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"Это сообщение заставляет мое сердце замирать… Я не знаю, что тебе сказать", - ответила на сообщения жена аргентинца.

"Тебе не нужно ничего говорить. Идите и наслаждайтесь завтрашним днем, потому что мы станем чемпионами мира. Потому что 26 из нас, находящихся здесь, и семья каждого из нас заслуживают этого", - добавил Ди Мария.

Отметим, что сборная Аргентины в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что в одном из баров Франции футболку Месси используют не по назначению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анхель Ди Мария сборная Аргентины

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