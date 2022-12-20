Поднял деньги на дружбе: Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке

Бывший нападающий Манчестер Сити и Барселоны Серхио Агуэро поставил 1001 доллар на то, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022.

Агуэро похвастался днанным событием, опубликовав скриншот ставки в инстаграме. Сумма выигрыша составила 8264 доллара.

"17 ноября 2022 года я поставил на то, что Месси станет лучшим игроком чемпионата мира, и только теперь об этом вспомнил", – подписал фото Агуэро.

Напомним, Месси на ЧМ-2022 в Катаре забил 7 голов и отдал 3 ассиста, получив звание лучшего игрока турнира.

Ранее сообщалось, что Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports.