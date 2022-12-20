Месси стал спортсменом года по версии BBC Sports

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан лучшим спортсменом годом по версии BBC Sports.

36-летний футболист стал одной из причин, почему именно Аргентина выиграла чемпионат мира впервые за 36 лет, а сам Лео стал лучшим игроком мундиаля, забив 7 мячей и отдав 3 ассиста.

В финале Аргентина обыграла сборную Франции в очень драматичном матче – при счете 3:3 команды решили судьбу турнира в послематчевой серии пенальти. Месси забил дважды и также отметился забитым голом в серии пенальти.

Также в этом году Лео выиграл французский чемпионат и суперкубок Франции вместе с ПСЖ.

В прошлом году спортсменом года стала Рэйчел Блэкмор - ирландский жокей, ставшая первой женщиной, выигравшей Grand National впервые за всю его 182-летнюю историю.