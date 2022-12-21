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"Не забудьте вытереть ноги": В одном из баров Франции футболку Месси используют не по назначению

От героя Парижа до самого ненавистного футболиста всего один шаг.
Вчера, 22:51
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В сети обсуждают фото с футболкой капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на входе в одно из заведений во Франции.

Игровая форма нападающего ПСЖ лежит на пороге бара с подписью: "Не забудьте вытереть ноги при входе".

Южноамериканские футбольные фанаты уже отреагировали в соцсетях на данный поступок владельца бара.

"После того как матч закончился, "не забудьте вытереть слезы, прежде чем уйти", - говорится в одном из самых популярных комментариев.

Напомним, 18 декабря Месси стал победителем чемпионата мира. В финале сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, пенальти 4:2).

Ранее сообщалось, что Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси сборная Аргентины

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