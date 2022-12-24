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Ди Мария изъявил желание продолжить карьеру в сборной Аргентины

Аргентинец счастлив играть за национальную команду.
Сегодня, 07:26
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Полузащитник Ювентус Анхель Ди Мария хочет продолжить выступать за сборную Аргентины.

Как сообщает журналист Гастон Эдул в Twitter, 34-летний футболист изменил свое решение по поводу карьеры в национальной команды.

До чемпионата мира в Катаре Ди Мария заявлял, что завершит карьеру в сборной сразу после турнира. Однако, добыв победу на мундиале, он хочет поиграть за команду в статусе чемпиона мира.

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Отмечается, что аргентинец не хочет ставить себе определенные сроки игры в составе Аргентины.

Напомним, Ди Мария в сборной выиграл Кубок Америки, Финалиссиму, Олимпиаду и ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что ФИФА начала расследование того, как известный шеф-повар попал на поле после финала ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анхель Ди Мария сборная Аргентины

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