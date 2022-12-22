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Реал потратит миллиард евро на трансфер Мбаппе

Мадридский клуб готов сделать ставку на французскую звезду.
Сегодня, 12:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Мадридский Реал продолжает интересоваться нападающим сборной Франции и ПСЖ Килианом Мбаппе.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент "сливочных" Флорентино Перес готов пойти на огромные траты, чтобы привезти в Реал 24-летнего футболиста.

Функционер считает, что клуб способен повторить условия ПСЖ по контракту Мбаппе, а именно: 636 миллионов евро за 3 года.

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Отмечается, что общая сумма расходов на трансфер Килиана может составить 1 миллиард евро. В эту сумму входят расходы на покупку Мбаппе у парижан, зарплату игрока и различные бонусы. 

В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 14 матчей за ПСЖ, в которых забил 12 голов и отдал 2 результативных паса.

Ранее сообщалось, что Месси договорился о продлении контракта с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал ПСЖ Киллиан Мбаппе

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