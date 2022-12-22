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Месси изъявил желание похвастаться Кубком мира в Париже - ПСЖ в раздумье

Аргентинец хочет совершить провокационный поступок.
Сегодня, 11:27
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси хочет презентовать Кубок мира на следующем домашнем матче ПСЖ.

Как сообщает Goal, аргентинский футболист попросил руководство клуба позволить ему показать трофей болельщикам французского клуба.

Отмечается, что руководство клуба не спешит разрешать Месси сделать это. Основная проблема в том, что Аргентина в финале обыграла Францию.

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Кроме того, боссы ПСЖ опасаются из-за того, что реакция Килиана Мбаппе может быть негативной.

Напомним, 28 декабря ПСЖ проведет домашний поединок со Страсбургом в рамках чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что французский клуб может подписать лучшего молодого футболиста ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси сборная Аргентины

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