Лучший молодой игрок ЧМ-2022 может перебраться в ПСЖ
Энцо Фернандес в будущем может стать одноклубником Лионеля Месси.
Футболист сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес может в ближайшее время сменить клубную прописку.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на O Jogo,Энцо Фернандес входит в сферу интересов ПСЖ.
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По информации источника, французский клуб рассматривает вариант с подписанием игрока.
Стоит отметить, что Энцо также интересуются Ливерпуль, Реал, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
Напомним, 21-летний футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира по футболу. В текущем сезоне он провел 24 матча за Бенфику, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.