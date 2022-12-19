Футболисты, которые "продали" себя на ЧМ-2022

ISPORT.ua собрал футболистов, которые уже в ближайшее время могут сменить клуб.

В Катаре завершился чемпионат мира по футболу, который выиграл сборная Аргентины. В решающей игре латиноамериканский коллектив обыграл Францию.

По традиции, на протяжении всего международного турнира были футболисты, которые заявили о себе, а также те, кто провалился. Уже в ближайшее трансферное окно болельщики могут стать свидетелями громких переходов именно после чемпионата мира.

ISPORT.ua собрал символическую сборную, которые заявили о себе на весь мир на ЧМ-2022.

Вратарь

Доминик Ливакович (Хорватия)

Возможный клуб: Бавария

Сборная Хорватии на чемпионате мира сумела шокировать весь мир, выиграв бронзовые медали. Такой успех команды можно объяснить несколькими факторами: надежная игра в обороне, характер команды, удача и мастерство, а также невероятная игра голкипера – Ливаковича. 27-летний вратарь за семь игр на мундиале совершил 25 сейвов, выиграл две серии пенальти, а также хорошо проявил себя в игре ногами.

Доминик сейчас выступает за родной Динамо Загреб, однако уже появились слухи о возможном трансфере в Баварию. Мюнхенский клуб еще по ходу турнира интересовался игроком, а после того, как Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за перелома ноги, трансфер смотрится очень реальным.

Защитники

Дензел Дюмфрис (Нидерланды)

Возможный клуб: Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед

Нидерландская команда завершила свое выступление на ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала, уступив Аргентине. В составе «оранжевых» проявили себя несколько футболистов. В первую очередь, это касается Дюмфриса.

Защитник, как и на Евро-2020, стал футболистом, который создавал, творил и разрушал игру соперника. Летом 2021-го года его купил Интер, а сейчас игрок попал в сферу интересов английских грандов. Нет сомнений, что Дюмфрис готов сменить лигу, но вопрос в том, отпустит ли Интер.

Йошко Гвардиол (Хорватия)

Возможный клуб: Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Хорват еще до чемпионата мира был на радаре многих футбольных грандов. Йошко называли самым перспективным защитником мира, а после чемпионата мира интерес к его кандидатуре точно не упал. Пускай 20-летний футболист ошибался, но это все переходило в важный опыт.

Лейпциг требовал за хорвата 100 миллионов евро, а после мундиаля аппетит вырос. Гвардиол имеет все шансы стать великим защитником в истории футбола, вопрос в том, кто купит его и за какие деньги.

Юрриен Тимбер (Нидерланды)

Возможный клуб: Манчестер Юнайтед, Реал

Сборная Нидерландов – это команда талантов, уникальных и перспективных футболистов. Юрриен Тимбер пропустил первую игру турнира, но потом отыграл каждую минуту матча. 21-летний защитник уже показал зрелую игру и дал новое футболу.

Летом Юрриен мог оказаться в Манчестер Юнайтед, но сошлись на другом футболисте. Сейчас же Тимбер вполне готов пополнить состав англичан, правда в борьбу вступил мадридский Реал. Аякс всегда славился талантами и финансовыми умениями, а значит сможет заработать на своем футболисте.

Читай также: Аргентина за неделю в Катаре завоевала два титула чемпионов мира – история, о которой вы могли не знать

Полузащитники

Софьян Амрабат (Марокко)

Возможный клуб: Барселона

Представитель Африки и Азии впервые дошел до полуфинала чемпионата мира. Такой успех стал возможен благодаря идеальной отдаче игроков, работе тренерского штаба, отважности футболистов и мастерству звезд. Одним из творцов успеха стал Софьян Амрабат.

26-летний полузащитник, который выступает за Фиорентину, отлично справился в центре поля, став одним из главных ключей успеха. Не зря его кандидатурой интересуется Барселона, которая готова потратить на него около 50 миллионов евро. Не будь ЧМ-2022 – очень сомнительно, что Амрабат оказался бы в топ-клубе, а так все шансы есть.

Энцо Фернандес (Аргентина)

Возможный клуб: Ливерпуль, Реал

Среди аргентинцев можно выделять несколько звезд, но особое внимание заслужил Энцо Фернандес. Можно долго перечислять заслуги 21-летнего футболиста, но стоит ли упомянуть, что он получил приз лучшего молодого футболиста чемпионата мира.

Энцо Фернандес, который играет за Бенфику, в будущем точно окажется в стане мирового гранда. Среди кандидатов уже называются Ливерпуль и мадридский Реал. Клубы готовы потратить солидную сумму на аргентинского волшебника.

Алексис Макаллистер (Аргентина)

Возможный клуб: Тоттенхэм

24-летний футболист до чемпионата мира выступал в Брайтоне. Футболист входил в обойму команды Роберто Де Дзерби, однако не считался главной звездой команды. После чемпионата мира в Катаре ситуация изменилась.

Макаллистер стал одним из творцов победы на мундиале, а значит внимание к его фигуре точно возросло. Сам футболист заявлял, что его жизнь изменится после победы, а следующей остановкой вполне может стать Тоттенхэм.

Аззедин Унахи (Марокко)

Возможный клуб: Барселона, Лестер, Вест Хэм, Вулверхэмптон

Очень сомнительно, что до ЧМ-2022 Вы знали про Аззедина Унахи, который выступает за аутсайдера Лиги 1 Анже. Во время и после турнира его жизнь и ваша точно изменится (он сменит клуб, а вы будете видеть его чаще).

22-летний футболист стал одним из открытий турнир, чем заслужил внимание многих клубов. Среди претендентов называются середняки из Англии, представители Испании и Италии, а также гранд мирового футбола – Барселона.

Нападающие

Хаким Зиеш (Марокко)

Возможный клуб: Милан, ПСЖ

Нельзя сказать, что 29-летний незвездный футболист и впервые дал повод говорить о себе после ЧМ-2022. Однако его выступление в Катаре дало второе дыхание для его карьеры. В Челси Зиеш в последнее время стал игроком ротации, выходил в основном на замену.

Сам клуб давал понять, что не рассчитывает на футболиста, а значит можно отпускать в аренду. Был в кандидатах Милан, а после ЧМ-2022 добавился ПСЖ. Сомнительно, что Челси оставит футболиста у себя, но клуб точно захочет заработать на одном из лучших футболистов турнира. История будет развиваться, но Зиеш точно заслужил внимание к себе и к своей игре.

Коди Гакпо (Нидерланды)

Возможный клуб: Реал, Манчестер Юнайтед, Арсенал

23-летний нападающий был на радаре некоторых топ-клубов Европы перед стартом ЧМ-2022. Гакпо показывал уверенную и яркую игру в составе ПСВ, но после турнира интерес к нему вырос.

Юный нидерландец показал свои бомбардирские качества, забивая в каждой игре группового этапа, был креативным и создавал моменты для партнеров.

В последствии у клубов не осталось сомнений, что Коди – будущее футбола. Поэтому к Манчестер Юнайтеду, который является главным претендентом на него, добавились Арсенал, Реал и другие.

Гонсалу Рамуш (Португалия)

Возможный клуб: Манчестер Юнайтед, Бавария, Ньюкасл

Португальский футболист заполнил сайты, мировые вывески и билборды после одного матча ЧМ-2022 – со Швейцарией (6:1). Тогда 21-летний нападающий Бенфики оформил хет-трик, чем поразил весь мир.

В тот момент выстроились клубы за потенциальной звездой, даже несмотря на то, что игрок особо ничего больше не показал в других играх. Возможном, Рамушу нужно набраться опыта и мастерства, но вопрос только в том, где он это сделает: в Бенфике или в топ-клубе.

Чемпионат мира подошел к своему концу. Были поводы для радости, для счастья, для возмущения, для негатива, а также острые и грустные моменты. На ISPORT доступен материал, в котором редакторы выделили главные разочарования турнира.