Все сильнейшие на своих местах: состав сборной Испании на финал Евро-2024 против сборной Англии

Луис де ла Фуэнте определился с игроками, которые выйдут на поле с первых минут.

В воскресенье, 14 июля, в Берлине пройдет финал чемпионата Европы-2024, в котором сойдутся сборные Испании и Англии.

Первыми свой стартовый состав объявили испанцы. Главный тренер "фурии рохи" Луис де ла Фуэнте не удивил выбором стартовой одиннадцатки - все самые сильные и доступные игроки начнут поединок с самого его начала.

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья - Родри, Руис, Ольмо - Ямаль, Мората, Уильямс.

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Стартовый свисток встречи между Испанией и Англией прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция финального матча чемпионата Европы 2024 года, в котором сыграют сборные Испании и Англии.

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